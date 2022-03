Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a lansat deja circa 500 de rachete asupra Ucrainei de la inceputul invaziei sale in 24 februarie, a declarat vineri un inalt oficial american din domeniul apararii, care a oferit presei - sub rezerva anonimatului - informatii despre desfasurarea luptelor in Ucraina, relateaza EFE, potrivit…

- Ministerul ucrainean al Sanatații a facut public ultimul bilanț dupa 5 zile de cand Rusia a invadat teritoriul Ucrainei.De la 24 februarie, cand a inceput invazia militara a Rusiei, in Ucraina au murit 352 de civili, intre care și 16 copii.De asemenea, numarul civililor raniți a ajuns la 2.040, printre…

- La scurt moment dupa ce a renunțat la arsenalul sau nuclear ramas dupa ce s-a prabușit Uniunea Sovietica pe teritoriul sau, Ucraina a decis sa semneze un acord cu Washingtonul, Londra și Moscova, reușind sa schimbe armele pe o garanție a securitații sale și a granițelor. In aceste momente, guvernul…

- Acest lucru inseamna ca are o treime in afara Ucrainei, ceea ce nu este nesemnificativ, a spus oficialul.SUA au evaluat ca „in aceasta dimineața” forțele ruse „au lansat peste 320 de rachete”. Majoritatea acestor rachete sunt „rachete balistice cu raza scurta”, a adaugat oficialul. Ucraina a lansat…

- Acest lucru inseamna ca are o treime in afara Ucrainei, ceea ce nu este nesemnificativ, a spus oficialul.SUA au evaluat ca „in aceasta dimineața” forțele ruse „au lansat peste 320 de rachete”. Majoritatea acestor rachete sunt „rachete balistice cu raza scurta”, a adaugat oficialul. Ucraina a lansat…

- Germania a autorizat, sambata, livrarea catre Kiev a 1.400 de lansatoare de rachete antitanc, 500 de rachete sol-aer Stinger și noua obuziere. O inversare a doctrinei oficiale a acestei țari, de la al Doilea Razboi Mondial. In fața unei avalanșe de critici, Germania a acceptat sa livreze arme Ucrainei…

- Cel putin 198 de ucraineni, inclusiv trei copii, au fost ucisi in urma invaziei ruse a Ucrainei, a declarat astazi seful Ministerului Sanatatii din Ucraina, citat de agentia de presa Interfax.

- Cel putin 198 de ucraineni, inclusiv trei copii, au fost ucisi in urma invaziei ruse a Ucrainei, a declarat sambata seful Ministerului Sanatatii din Ucraina, citat de agentia de presa Interfax.