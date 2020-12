Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ales american Joe Biden declara intr-un interviu acordat cotidianului The New York Times (NYT) ca vrea sa angajeze rapid noi negocieri cu Iranul, ”in consultare” cu aliatii Washingtonului, insa numai dupa revenirea Statelor Unite in Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian,…

- Presedintele-ales, Joseph Biden, a declarat miercuri, intr-un interviu acordat cotidianului The New York Times, ca este dispus sa respecte angajamentul de reintegrare a SUA in Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul, daca Teheranul revine la respectarea totala a prevederilor tratatului,…

- Președintele ales al Statelor Unite, democratul Joe Biden, l-a numit pe Alejandro Mayorkas secretar al Departamentului de Securitate Interna, fiind așteptat ca acesta sa aduca ample reforme politicilor dure privind imigrația implementate de administrația Trump, relateaza NBC News.Mayorkas va…

- Presedintele-ales al Statelor Unite, Joseph Biden, a stabilit viitorii consilieri prezidentiali, multi fiind membri ai echipei de campanie electorala sau colaboratori din timpul mandatului de vicepresedinte in Administratia Barack Obama, conform site-ului Axios.com si publicatiei The Hill. Dupa…

- Trey Trainor, presedintele Comisiei Electorale Federale din SUA, afirma ca frauda electorala este in plina desfasurare la alegerile prezidentiale, pentru ca observatorilor nu li s-a permis sa asiste la procesul electoral in unele state. "Cred ca frauda electorala este in desfasurare in aceste locuri…

- Presedintele in exercitiu al SUA, republicanul Donald Trump, a avertizat sambata ca scrutinul prezidential este departe de a se fi incheiat, dupa ce mass media americane l-au declarat castigator al alegerilor din 3 noiembrie pe candidatul democrat Joe Biden, transmite Reuters. Trump a anuntat ca echipa…

- Presedintele in functie al Statelor Unite, Donald Trump , a cerut joi oprirea numararii voturilor, in contextul in care denunta posibile fraude in procesarea buletinelor de vot prin corespondenta. "Opriti numararea voturilor!", a transmis Donald Trump, prin Twitter. "Orice buletin de vot venit dupa…

- Rusia continua eforturile pentru a influenta rezultatul scrutinului prezidential din Statele Unite, prin actiuni de afectare a imaginii fostului vicepresedinte Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat, afirma Christopher Wray, directorul Biroului Federal de Investigatii (FBI)."Evaluarea…