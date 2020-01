Daca ne dorim cu adevarat sa fim la moda si sa prindem trendurile aflate in voga, e timpul sa lasam deoparte urmatoarele lucruri si sa adoptam noi directii, spun designerii. Ce trenduri ar trebui sa lasam deoparte odata cu finalul 2019? Pantofii sport cu talpa inalta Influencerii de pe Instagram vor putea spune adio incaltamintei care a innebunit intreaga lume in ultimul an: tenisii, pantofii sport cu talpa inalta, in culori care mai de care mai indraznete. Se pare ca timpul lor s-a sfarsit, chiar daca vor avea culoarea anului 2020 . Si asta pentru ca trendul pare a intra in umbra incepand…