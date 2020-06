Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de politie din New York (NYPD) va desfiinta o brigada de politisti anticriminalitate care actionau in civil, a anuntat seful NYPD luni, pe fondul inmultirii apelurilor la o reforma a practicilor de politie pe teritoriul Statelor Unite, informeaza AFP.Brigada avea ca misiune anchetarea…

- Presedintele american Donald Trump a lasat marti sa se inteleaga ca manifestantul de 75 de ani, ranit dupa ce a fost imbrancit de politisti din statul New York in timpul unei manifestatii impotriva rasismului, ar putea face parte dintr-o inscenare, potrivit AFP.O inregistrare video de la o…

- Noua membri ai Consiliului municipal Minneapolis au anunțat duminica ca intenționeaza sa „demonteze” departamentul de poliție al orașului, dupa uciderea lui George Floyd, ceea ce a declanșat o serie de proteste violente pe intreg teritoriul Statelor Unite și in lume, scrie CNN. „Ne-am angajat sa destructuram…

- In ciuda unui raport devastator care arata ca in aprilie economia Statelor Unite ale Americii a pierdut 20,5 milioane de locuri de munca, bursa din New York a inchis vineri in creștere, informeaza Hotnews.Astfel,indicele Dow Jones a crescut cu 1,91% pana la 24.331,32 puncte, iar Nasdaq,dominat de actiunile…

- Departamentul pentru Comert al Statelor Unite este pe cale sa aprobe o noua regula care va permite companiilor americane sa colaboreze cu grupul chinez Huawei Technologies la stabilirea standardelor pentru retelele 5G, au declarat persoane apropiate situatiei, citate de Reuters.Inginerii unora…

- Doua pisici din New York au fost depistate cu noul coronavirus, devenind primele animale de companie afectate de Covid-19 in Statele Unite ale Americii, noteaza CNN. In acest moment, micile feline prezinta simptome respiratorii ușoare și se așteapta ca in scurt timp sa se recupereze complet. Medicul…

- Banca Transilvania, Mobexpert, Bitdefender și eMAG lanseaza platforma „Doneaza pentru linia intai” pentru a ajuta medicii și personalul sanitar, precum și polițiștii, armata și jandarmii și ii cheama pe toți cei care au posibilitatea sa li se alature. Cumulat, cele patru companii au donat pana acum…