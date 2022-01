New York, noul hub al criptomonedelor?

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de amploare care a izbucnit duminica intr-un bloc locativ din New York s-a soldat cu moartea a 19 persoane. Primarul orașului, Eric Adams, a spus ca 9 dintre victime sunt copii, relateaza digi24.ro cu referire la CNN.

- Viitorul primar al New York-ului, Eric Adams, va numi pentru prima data o femeie, Keechant Sewell, in postul foarte sensibil de șef al poliției celui mai mare oraș din Statele Unite. „Keechant Sewell este o luptatoare desavarsita impotriva infractionalitatii, care are experienta si inteligenta necesare…

- Snoop Dogg aduce din nou satul romanesc Bogata in prim-plan. In 2016, artistul a postat din greșeala pe rețelele de socializare ca se afla in mica localitate din județul Mureș, cand de fapt era in Bogota, Columbia! Nici de aceasta data rapperul american nu a ajuns in Romania, dar a postat un videoclip…

- In Statele Unite, reputația Bitcoin este exponențiala. De la inceputul anului, acest activ, care este tranzacționat fara intermediari prin tehnologia blockchain, a cunoscut o creștere a prețului cu peste 450%. In competiția globala de atragere a investitorilor, noul primar democrat din New York, Eric…

- Primarul ales al New York-ului, Eric Adams, a promis ca iși va lua primele trei salarii in bitcoin, dupa un schimb de replici pe Twitter cu primarul din Miami. Viitorul primar al New York-ului, unul dintre cele mai mari centre financiare din lume, a subliniat viziunea sa de a transforma orașul…

- Romanii care doresc sa calatoreasca in Statele Unite ale Americii in aceasta iarna vor putea alege unul dintre zborurile operate de Air France, la preturi incepand de la 666 euro pentru un bilet de avion Bucuresti - New York si retur, informeaza un comunicat al companiei. "Incepand din 8 noiembrie…

- Primarul ales al New York-ului, democratul Eric Adams, a declarat joi ca va incasa primele sale trei salarii in aceasta functie in bitcoin si ca orasul va deveni ”un centru al industriei criptomonedelor”, transmite Reuters.