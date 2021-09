Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii Moscovei au anunțat ca obiecteaza ferm la solicitarea privind vaccinarea delegaților, subliniind ca aceasta poate incalca chiar carta ONU scrie The Guardian.Toți diplomații care participa la Adunarea Generala a ONU de saptamana viitoare de la New York trebuie sa aiba dovada vaccinarii, au…

- Angajații din instituțiile publice din zona asistenței sociale vor trebui sa faca dovada vaccinarii sau, in caz contrat, vor trebui sa faca dovada unui test negativ sau dovada faptului ca au trecut prin...

- Pentru a putea asista la meciurile de la US Open, turneu de tenis care incepe saptamana viitoare, spectatorii trebuie sa fie vaccinati, conform unei decizii a Primariei din New York. Federatia Americana de Tenis (USTA) a anuntat ca, dupa dispozitia Primariei din New York, "o dovada a vaccinarii…

- Pana in prezent, conform CNCAV, au fost administrate 9.600.500 de doze (incepand cu 27 decembrie 2020) unui numar de 5.133.302 persoane. Din total, 5.000.806 au primit și rapelul.In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 8 reactii adverse comune si minore, toate la Johnson&Johnson. O reacție a fost…

- Raed Arafat – secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne a declarat ca se vor aplica amenzi in cazul discotecilor, barurilor si cluburilor care sunt rezervate doar persoanelor vaccinate anti-COVID daca nu verifica dovada imunizarii. Acesta avertizeaza ca amenzile nu vor fi mici. „In primul rand,…

- Grecia le va solicita clientilor restaurantelor, barurilor si cafenelelor care detin spatii in interior sa faca dovada vaccinarii impotriva COVID-19 sau a testarii negative in ultimele 72 de ore, ca masura...

- Turiștii care vor intra in Malta incepind de saptamina viitoare vor fi nevoiți sa prezinte dovada vaccinarii impotriva COVID-19. Anunțul a fost facut de ministrul sanatatii in contextul cresterii numarului de cazuri de coronavirus. Dovada vaccinarii va fi obligatorie incepind cu 14 iulie, a anuntat…

- Cea mai mare Uniune medicala din Statele Unite a declarat ca membrii sai nu ar trebui sa fie obligați sa se vaccineze impotriva COVID-19. George Gresham, președintele SEIU, a reacționat la știrile ca Spitalul Presbiterian din New York va solicita tuturor angajaților sai sa primeasca un vaccin COVID,…