- Presedintele american Donald Trump a evocat sambata o posibila plasare in carantina a statului New York, in timp ce in SUA coronavirusul se raspandeste rapid, transmite AFP. SUA sunt in prezent pe primul loc in lume in privinta numarului de cazuri de COVID-19 confirmate, numarul acestora…

- La nivelul județului Cluj, azi erau 243 de persoane in carantina, 2.534 erau in izolare la domiciliu și s-a ajuns la un total de 18 persoane infectate cu COVID-19! Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Situația este foarte grava peste tot in lume. Rand pe rand guvernele realizeaza impactul pe care pandemia de coronavirus COVID-19 o va avea asupra sanatații și mediului de afaceri. Dupa masurile mai blande luate la inceput... se pare ca americanii vor trece pe model european. Co-președintele PSL,…

- Nave de croaziera ar putea fi transformate in spitale plutitoare pentru a trata pacientii cu COVID-19, a declarat joi presedintele american Donald Trump, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Seful grupului Carnival, Micky Arison, "a facut o oferta foarte generoasa", a declarat Trump in cadrul…

- Prefectul judetului Constanta, George Niculescu a transmis miercuri, 18 martie, situatia actualizata la nivelul judetului. Astfel, in acest moment 78 de persoane se afla in carantina si 1398 de persoane sunt autoizolare.Astfel, in cursul zilei de astazi a crescut numarul persoanelor in autoizolare fata…

- Ziarul Unirea 97 cazuri de cetațeni infectați cu virusul COVID – 19 CONFIRMATE oficial: Un pacient este in STARE GRAVA. Situația pe județe Pana astazi, 14 martie, la nivel național au fost confirmate 97 cazuri de cetațeni infectați cu virusul COVID – 19 (coronavirus). 6 pacienți sunt declarați vindecați…

- Pana marți dupa-amiaza in Romania au fost confirmate 25 cazuri de pacienți infectați cu coronavirus (COVID 19), din care trei cazuri in Capitala, iar restul in țara. Nu mai puțin de 11.000 de persoane sunt monitorizate și in izolare, iar aproape 100 de persoane sunt in carantina. Un tablou informativ…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a anuntat solemn marti, in fata Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), respingerea planului de pace israeliano-american, pe care l-a calificat drept "svaiter elvetian" care nu aduce suveranitate poporului palestinian, informeaza AFP.…