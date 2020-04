Stiri pe aceeasi tema

- O aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane face, marti, un zbor pe ruta Bucuresti - Timisoara -Milano, pentru a transporta o echipa formata din medici si asistenti medicali romani. Echipa medicala va sprijini medicii din Italia in lupta impotriva coronavirus.

- Imagini care pot afecta emoțional: pacienți din Italia, in spital. Italia inregistreaza cel mai grav bilanț de la debutul epidemiei: 475 de morți in 24 de ore. In continuare, va prezentam cateva imagini cu persoane aflate in spital. Atenție: urmatoarele imagini va pot afecta emoțional.

- Inca șase persoane au fost confirmate, joi seara, cu noul coronavirus, in județul Hunedoara. Numarul cazurilor la nivel național ajunge la 59.Cele 6 persoane au intrat in contact cu femeia din Petroșani, de 26 de ani, care nu a respectat izolarea la domiciliu, intocmindu-i-se dosar penal.…

- Sute de pacienti ar putea fi infectati cu coronavirus de un foarte cunoscut chirurg britanic, testat pozitiv la randul lui, dupa ce acesta nu s-a izolat la intoarecea din Italia de Nord unde a fost plecat cu familia la ski saptamana trecuta, potrivit The Sun. Chirurgul, care opereaza diverse afectiuni,…

- Opt noi cazuri de pacienți infectați cu Coronavirus au fost inregistrate astazi in București, potrivit Grupului de comunicare strategica. E vorba despre 3 cazuri sunt in legatura cu barbatul de 60 de ani de la Spitalul Dimitrie Gerota, 1 este contact al primului infectat din București (barbatul de 49…

- Autoritațile au confirmat vineri alte doua cazuri de coronavirus in Romania. Primul - un barbat de 51 de ani, din județul Olt, care a intrat in contact cu barbatul de 71 de ani, din Suceava, diagnosticat cu COVID - 19 dupa ce s-a intors din Italia. Al...

- Primii doi pacienti internati la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, dupa ce au fost depistati cu coronavirus, au fost externati din unitatea medicala. Este vorba despre femeia de 38 de ani care a venit in data de 20 februarie din Bergamo, Italia, cu avionul, dar si de pasagerul…

- Trei morti si cinci raniti, dintre doi in stare critica. Acesta este bilantul unui accident cumplit produs aseara de o soferita romanca in Valdichiana... The post Carnagiu in Italia, provocat de o romanca. A omorat trei pacienti cu dizabilitati si a bagat alti cinci in spital appeared first on Renasterea…