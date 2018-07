Stiri pe aceeasi tema

- "Un conducator auto in varsta de 61 de ani din judetul Buzau, in timp ce se afla la volanul unei autoutilitare si conducea pe DN 2/E 85, in afara localitatii Caldarusanca, la limita cu judetul Ialomita, nu s-a asigurat la schimbarea directiei de mers si a intrat in coliziune cu un autoturism condus…

- Un barbat de 31 de ani, presupus a fi capul familiei, a fost gasit intr-o stare critica, in fata casei in care locuia. Politia crede ca barbatul ar fi fost ranit in cadere de la inaltime. Un expert medico-legal a fost trimis la locul tragediei. Cauza deceselor nu este clara deocamdata.…

- Varsta de pensionare pentru mame va fi redusa in funcție de numarul de copii. Deputatul PSD Tudor Ciuhodaru vine cu un proiect de lege inedit in Parlamentul Romaniei. „Toate mamele din Romania vor beneficia de aceasta lege: varsta de pensionare va fi redusa in funcție de numarul de copii.…

- Deputatul PSD Tudor Ciuhodaru vine cu un proiect de lege-bomba in Parlamentul Romaniei. "Toate mamele din Romania vor beneficia de aceasta lege: varsta de pensionare va fi redusa in funcție de numarul de...

- Nu se stie inca motivul pentru care designerul Kate Spade a recurs la acest gest extrem. Potrivit presei internationale, sotul nu se afla in locuinta in momentul tragediei. Menajera familiei a fost cea care a descoperit-o fara suflare si a alertat autoritatile.

- Actorul britanic Hugh Grant se va casatori pentru prima data, la varsta de 57 de ani, cu partenera lui de viata, Anna Eberstein, in varsta de 39 de ani, impreuna cu care are trei copii. Hugh Grant mai are doi copii cu fosta sa partenera Tinglan Hong, dupa ce a mai avut o relatie de durata cu actrita…

- Plange si implora ca cei 6 copilasi ai sai sa nu fie luati de langa ea. Alexandra Sava, o femeie de 30 de ani, cu o poveste de viata mai ceva ca un film, sta cu frica in san si asta pentru ca barbatul cu care a facut sase copii o ameninta ca ii va lua pe cei mici! Toate, din cauza ca ea a indraznit…