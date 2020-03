Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca o nava-spital va fi trimisa in New York, oras puternic afectat de pandemia de coronavirus.Masura luata de Donald Trump vine pentru a ajuta persoanele bolnave de coronavirus. "Este o masura exceptionala, cu siguranta. Este pur si simplu un spital plutitor,…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca, incepand de luni, 16 martie, se instituie starea de urgenta pe teritoriul Romaniei, pentru 30 de zile. Iata o parte dintre masurile din decretul privind instituirea starii de urgenta, semnat de seful statului. MASURI DE PRIMA URGENTA Izolarea și carantina persoanelor…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a anunțat, miercuri, ca masura limitarii la 100 de persoane in spații inchise nu afecteaza mall-urile și hypermaketurile, insa aceasta se aplica in cazul cinematografelor sau teatrelor.Raed Arafat a anuntat ca toate activitatile…

- Guvernatorul statului american New York, Andrew Cuomo, a declarat stare de urgența din cauza epidemiei cu noul coronavirus, pentru a avea „un protocol de achiziții și testare mai rapid”, informeaza Mediafax citând CNN.„Am declarat oficial stare de urgența deoarece acest…

- Autoritatile au interzis, incepand de azi, in contextul prevenirii unei raspandiri a coronavirusului in Romania, activitatile publice la care participa mai mult de 1.000 de persoane, fie intr-o incinta, fie in aer liber, publice sau private, a anuntat seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta,…

- Starea de urgenta face posibila accelerarea procedurilor de achizitie de echipamente si de angajare de personal, exact de ceea ce avem nevoie in prezent, a explicat guvernatorul intr-o conferinta de presa la Albany. Potrivit acestuia, costul luptei cu Covid-19 a fost "probabil" de 30 de milioane…

- Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a instaurat sambata starea de urgenta pentru a lupta impotriva noului coronavirus, care continua sa se raspandeasca, cu 21 de cazuri noi si un total de 76, informeaza AFP, conform agerpres.ro. Starea de urgenta face posibila accelerarea procedurilor de…

- Interdictia asupra utilizarii pungilor din plastic de unica folosinta a intrat in vigoare duminica in statul american New York, o decizie menita sa puna capat utilizarii anuale a 23 de miliarde de astfel de pungi care sufoca gropile de gunoi si umplu de deseuri strazile, raurile si oceanele, relateaza…