Stiri pe aceeasi tema

- Judetul Mures: Creste numarul adoptiilor de copii Arhiva Foto: pixabay.com În judetul Mures creste numarul adoptiilor de copii. Doar în acest an, 39 de copii abandonati au ajuns în familii adoptive. Autoritatile primesc de asemenea tot mai multe solicitari din partea…

- Marius Budai, ministrul Muncii, a anunțat ca varsta de pensionare pentru femeile din Romania se va modifica. Totodata, acesta a explicat ca majorarea varstei de pensioare a femeilor este un lucru asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliența. Varsta de pensionare crește pentru femei In momentul…

- Varsta de pensionare se va modifica pentru femeile din Romania. Anuntul a fost facut miercuri, de ministrul Muncii, Marius Budai. Astfel, femeile se vor putea pensiona cu patru ani mai tarziu decat e prevazut acum, prin lege.

- 25% dintre romani declara ca obișnuiesc sa posteasca miercurea și vinerea in timp ce doar 1 din 10 romani țin tot postul, iar 15% respecta postul in ultima saptamana a acestuia, conform unui studiu Reveal Marketing Research . Persoanele active cu varsta cuprinsa intre 25 și 45 de ani respecta, in cea…

- 20 sfaturi pentru cumpararea de blugi pentru tipul dvs. de corp (P) Blugii pot fi blestemul tuturor existențelor noastre. Mai ales la varsta de 30 de ani. Blugii nu se mai potrivesc la fel ca atunci cand aveam 20 de ani. De la faptul ca avem copii, ca luam sau pierdem in greutate sau pur și simplu corpul…

- Baiețelul, in varsta de 12 ani, se afla joi seara intr-o mașina alaturi de o tanara și alta fetița de 8 ani, in cartierul Brooklyn, cand asupra lor au fost trase mai multe gloanțe. In urma incidentului, baiatul a murit pe loc, femeia a fost ranita, in timp ce fata a scapat nevatamata, au anuntat politia…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.236 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, cu 5 mai puține decat in ziua anterioara, potrivit Ministerului Sanatații. 254 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa…

- Guvernul a pregatit un proiect de lege privind introducerea starii de criza in Romania, ce urmeaza sa fie adoptat și transmis spre aprobare Parlamentului, dupa cum au precizat surse politice. Proiectul aflat pe masa Executivului modifica mai multe legi in vigoare, inclusiv Statutul cadrelor militare…