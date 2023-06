Stiri pe aceeasi tema

- Canada se confrunta cu o serie de incendii de vegetație intense care s-au extins din provinciile vestice pana in Quebec, sute de incendii de padure arzand concomitent. Vantul a purtat fumul de la incendii spre sud, declanșand alerte privind calitatea aerului pe tot teritoriul SUA, potrivit The Guardian.Agenția…

- Șase automobile au fost implicate intr-un accident rutier pe strada Albișoara din Capitala. Informația a fost confirmata pentru Deschide.MD de catre ofițerul de presa al Direcției de Poliție a mun.Chișinau, Natalia Stati. Potrivit sursei citate, in accident au fost implicate doua automobile de marca…

- Cinci persoane, inclusiv un copil de opt ani, originare din Honduras au fost ucise, in noaptea de vineri spre sambata, 29 aprilie intr-o casa, in apropiere din Cleveland, statul american Texas, de un mexican suparat ca i s-a atras atenția sa nu mai exerseze tragerile in gradina sa, informeaza ABC News…

- Noi detalii despre accidentul, facut public pe internet, unde doua mașini au fost grav avariate in apropiere de Calarași . Ambele vehicule au fost aruncate de pe drum, dupa ce s-au lovit frontal. Oamenii legii din Strașeni susțin ca au fost solicitați sa intervina in jurul orei 10:20. Impactul a avut…

- Statul american Utah a adoptat o legislatie care solicita retelelor de socializare, precum TikTok si Instagram, sa obtina acordul parintilor inainte de a asigura accesul minorilor pe platformele lor, informeaza Reuters și Agerpres. Textul de lege, care va intra in vigoare in martie 2024, a fost conceput…

- In 1953, fabrica din Campulung se numea Intreprinderea Metalurgica de Stat. La un moment dat, in ea s-a produs ceea ce liderii comuniști ai vremii numeau ”o motocicleta 100% romaneasca”. I s-a spus „Motocicleta ARO”, dar, de fapt, era o copie dupa motocicleta britanica Norton. Abia in 1957, ARO Campulung…

- Romania si Statele Unite ale Americii au incheiat Acordul de securitate sociala si Aranjamentul administrativ de aplicare a acestuia, prin semnarea celor doua documente de catre ministrul Muncii, Marius Budai, si ambasadorul SUA la Bucuresti, Kathleen Kavalec, in cadrul unei ceremonii desfasurate, joi,…

- Departamentul de Justitie si FBI investigheaza ByteDance, dezvoltatorul TikTok, care ar fi folosit aplicatia pentru a spiona mai multi jurnalisti din Statele Unite potrivit NBCnews. Cele doua institutii americane colaboreaza cu procuratura Districtului de Est al Virginiei pentru a investiga modul in…