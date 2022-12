Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 38 de persoane au murit din cauza vremii extreme din ultimele zile din Statele Unite ale Americii si Canada, informeaza bbc.com. Potrivit oficialilor, 34 de persoane au decedat in SUA, ceea mai afectata zona fiind ca a orasului Buffalo. In Canada au murit patru oameni, dupa ce un autobuz…

- Cel puțin patru oameni au murit, iar alte persoane au fost ranite, dupa un accident masiv care a implicat cel puțin 46 de vehicule, in timp ce SUA sufera condiții extreme cu un „ciclon cu bomba”, a anunțat poliția rutiera din statul american Ohio, citata de Insider.

- In vara acestui an, TikTokerul Cooper Noriega a fost gasit mort in parcarea unui mall de langa LosAngeles. Luni, dupa 6 luni de la deces, presa din America a dezvaluit cauza morții tanarului de 19 ani.

- O alunecare de teren produsa duminica in orasul Yaounde, capitala Camerunului, a ucis cel putin 14 persoane care participau la o inmormantare, a anuntat guvernatorul regiunii, potrivit Reuters.

- Liderii G7 și NATO s-au intalnit de urgența la Bali pentru a discuta despre explozia din satul polonez Przewodow, care a ucis doi oameni in apropiere de granița cu Ucraina. In vreme ce Kremlinul neaga orice responsabilitate pentru incident, Statele Unite susțin o investigație amanunțita, deși dovezile…

- Cel puțin 19 oameni au murit in Tanzania dupa prabusirea unui avion. Avionul s-a prabușit intr-un lac din apropierea aeroportului unde aeronava trebuia sa aterizeze. Acum, echipele de salvare cauta supravietuitori. 19 oameni au murit dupa ce un avion s-a prabușit intr-un lac din Tanzania. Salvatorii…

- Cel puțin 20 de persoane au murit și cel puțin 14 au fost ranite dupa ce un autobuz s-a prabușit sambata pe un drum din Columbia, a anunțat poliția. Imaginile de la televiziunea columbiana au aratat ca autobuzul s-a rasturnat, intre orașele din sud-vestul țarii Pasto și Popayan, despre care autoritațile…