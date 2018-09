New York, avion cu 100 de pasageri bolnavi Circa 100 de persoane au acuzat simptome de febra si tuse la bordul zborului 203 al Emirates, care a aterizat cu cel putin 521 de pasageri la scurt timp dupa ora locala 09.00 (13.00 GMT), pe aeroportul John F. Kennedy, a informat Centrul pentru Prevenirea si Controlul Maladiilor (CDC), intr-un comunicat. Anterior, compania Emirates, cu sediul in Dubai, informase ca in jur de 10 pasageri 's-au simtit rau' in timpul zborului si au fost transportati la spital, fara a specifica natura simptomelor. Aeronava a fost trasa departe de terminal astfel incat oficialii serviciilor de urgenta sa poata evalua… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

