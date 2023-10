Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane s-au incaierat astazi in fața Parchetului de pe langa Judecatoria Petroșani, in județul Hunedoara. „Astazi, in jurul orei 13:50, Poliția Municipiului Petroșani a fost sesizata prin serviciul de urgența 112 cu privire la faptul ca, in perimetrul exterior al Parchetului de pe langa…

- "New York alaturi de Gaza" si "Israelul se duce in iad": cateva sute de manifestanti pro-palestinieni, foarte ostili Israelului, s-au adunat luni in inima Manhattanului, cerand Statelor Unite sa inceteze ajutor acordat aliatului lor din Orientul Mijlociu, transmite AFP, citat de Agerpres.Pentru a…

- Descinderi ale polițiștilor de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, miercuri dimineața, la Giroc. Oamenii legii au percheziționat sediul primariei, arhiva instituției, locuința arhitectei șefe și sediul unei firme de arhitectura.

- Lanț de cafenele Starbucks a fost dat in judecata in SUA de mai mulți consumatori. Aceștia s-au plans ca bauturile care ar fi trebuit sa fie sucuri sau ceaiuri de fructe conțin orice altceva, mai puțin fructe, scrie News.ro. 11 consumatori din SUA au reclamat ca bauturile racoritoare vandute de Starbucks,…

- Un barbat de 32 de ani a fost arestat preventiv, dupa ce a furat mai multe bunuri si bani, in valoare totala de 40.000 de euro, dintr-o locuinta din Timisoara. Alte trei persoane au fost audiate in acelasi dosar.”La data de 6 septembrie a.c., in urma investigatiilor efectuate, politistii Biroului…

- Vlad Pascu, tanarul implicat in accidentul mortal de la 2 Mai in care doua persoane și-au pierdut viața in timp ce acesta conducea sub influența substanțelor interzise, a fost oprit de poliție de doua ori inainte de tragicul eveniment. Cu toate acestea, de fiecare data a fost lasat sa mearga mai departe,…

- Cel putin sase persoane au murit si peste 50 au fost salvate dupa ce o barca plica cu migranti, care incerca sa traverseze Canalul Manecii din Franta spre Marea Britanie, s-a rasturnat sambata dimineata, au declarat autoritatile locale, citate de Reuters, potrivit news.ro. Primarul local Franck Dhersin…

- Scene haotice in centrul orașului New York. Mii de tineri s-au adunat la un eveniment anunțat de o vedeta celebra in mediul online. Influencerul a promis ca ofera gratuit sute de calculatoare și console de jocuri, ceea ce a dus la o busculada generalizata.