- Autoritatea turca in domeniul concurenței a amendat vineri gigantul Google cu 196,7 milioane de lire turcești (25,54 milioane dolari) pentru ”abuz de poziție dominanta pe piața cautarilor online”, informeaza Agerpres, care citeaza DPA. Potrivitsursei citate, Google folosește ”intens” tacticile motorului…

- Chiar daca a reusit sa duca sezonul la capat in bula din Disney World Florida, veniturile ligii americane de baschet au scazut cu 10% sezonul acesta, anunța MEDIAFAX.NBA a avut venituri de 8.3 miliarde de dolari in sezonul 2019-2020. Playoff-urile din Florida au evitat o pierdere aditionala…

- LVMH, care detine brandurile Louis Vuitton, Hennessy si Dior, va plati cu 425 de milioane mai putin pentru achizitia producatorului american de bijuterii Tiffany, dupa ce companiile au decis sa incheie tranzactia din cauza daunelor generate de coronavirus asupra sectorului luxului, conform CNBC.Pretul…

- OMV Petrom a raportat in primele noua luni ale anului venituri din vanzari de 15,1 miliarde lei, in scadere cu 17%, si un profit net atribuibil actionarilor de 826 milioane lei fata de 2,76 miliarde lei in perioada similara din 2019, potrivit raportului financiar publicat joi.Profitul inainte…

- India a declarat astazi 88.600 de noi contagieri si a atins in total 5,9 milioane de cazuri de coronavirus, devenind a doua tara cea mai afectata din lume dupa SUA, relateaza agerpres , citand EFE. Numarul deceselor de COVID-19 in aceasta tara cu 1,35 miliarde de locuitori a ajuns la 94.503, dintre…

- Activele nete ale celor 223 fonduri deschise și inchise, locale și straine, au scazut in luna august cu 1,6%, pana la nivelul de 42,3 miliarde lei (8,8 mld euro) fața de luna anterioara. De la inceputul anului și pana la sfarșitul lui august, activele au scazut cu 14,4%. Totodata, ieșirile nete din…

- Libia a pierdut 95% din veniturile din petrol. Veniturile au scazut de la 2 miliarde de dolari la 90 de milioane de dolari. Inchiderea terenurilor petrolifere are efecte dezastruoase, potrivit Mediafax.Vezi ș: India, Japonia, Germania si Brazilia readuc in atentie largirea Consiliului de Securitate…