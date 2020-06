Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 450 de companii din New York au suferit pagube si, in unele cazuri, au fost jefuite in timpul protestelor care au avut loc la sfarsitul lunii mai si la inceputul lunii iunie, potrivit Departamentului pentru Intreprinderi Mici si Servicii din SUA, citat de CNN. Departamentul nu are o estimare…

- Bill de Blasio, 59 de ani, primarul din New York, a ridicat, duminica dimineața, interdicția de circulație nocturna prin oraș, introdusa in contextul protestelor impotriva rasismului, dupa moartea lui George Floyd, a anunțat postul de televiziune american CBS. Acesta a anunțat ca interdicția de circulație…

- Intr-o inregistrare video se vede cum doi polițiști din Buffalo, New York, apar trantind la pamant un barbat alb de 75 de ani. In imagini se vede cum barbatul se apropie de ofițerii de poliție, unul dintre aceștia il impinge cu bastonul, iar al doilea cu mana. Apoi se aude zgomotul prabușirii și…

- Primarul orasului american New York, Bill de Blasio, a prelungit pana la sfarsitul saptamanii interdictia de circulatie pe timpul noptii, dupa ce protestele care au continuat luni in urma uciderii afro-americanului George Floyd de catre politie au fost urmate in timpul noptii de jafuri care au devastat…

