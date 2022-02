Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 3.000 de angajati municipali din New York urmeaza sa fie concediati vineri pentru ca au refuzat sa se vaccineze impotriva COVID-19, incalcand astfel regulile impuse de Primaria locala lucratorilor sai, informeaza cotidianul The New York Times, citat de EFE.

- Pana astazi, 28 decembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.804.455 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 10.964 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.734.715 pacienți au…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns ieri, 26 decembrie, la 1.802.745. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica,…

- In prima zi de Craciun, in Timiș s-au imunizat impotriva coronavirusului 38 de persoane. Toate au optat pentru ser de la Pfizer. Dintre aceste 38 de vaccinuri, 21 reprezinta doza 2 de rapel. De asemenea, 16 reprezinta doza 3. Potrivit DSP Timiș, de la debutul campaniei de vaccinare și pana in prezent,…

- Primaria a solicitat ministerului Sanatații efectuarea unei evaluari a capacitaților de spitalizare in Chișinau pentru a cunoaște care sunt necesitațile de fortificare a acestor spații. Despre asta a anunțat Boris Gilca, șeful interimar al Direcției generale asistența medicala și sociala, in cadrul…