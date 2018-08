Stiri pe aceeasi tema

- Unsprezece copii cu varste cuprinse intre un an si 15 ani au fost salvati dintr-un refugiu improvizat care era pazit cu arme de barbati cu ideologie extremista, in statul american New Mexico. Aceștia erau ținuți in condiții de saracie extrema, infometați și desculți.

- Cel putin 36 de femei si copii au fost rapiti de catre gruparea jihadista Stat Islamic (SI) in cursul atacului sangeros de saptamana trecuta in provincia As-Suwayda din sudul Siriei, a anuntat luni Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), informeaza AFP, scrie

- Doua femei care se foloseau de copii pentru a cersi pe un bulevard circulat din municipiul Constanta s au ales cu dosar penal. Potrivit IPJ Constanta, la data de 19 iulie a.c., politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Constanta au depistat doua femei, in varsta de 19, respectiv 36 de ani, ambele din…

- Descoperire socanta la Craiova. Piciorul unei femei, care fusese lovita de o masina cu doua zile in urma, a fost gasit la cateva zeci de metri, pe copertina unei case. Va avertizam, urmeaza imagini si informatii care va pot afecta emotional.

- Doisprezece baieți și antrenorul lor de fotbal, pierduți timp de 10 zile intr-o peștera din Thailanda, au fost gasiți in viața, au anunțat oficialii thailandezi, citați de abcnews.go.com.

- Presedintele Statelor Unite ale Americii a numit Crimeea pamant rusesc in cadrul discuție cu G7 la data de 8 iunie, potrivit declarațiilor a doua surse diplomatice prezente la intalnirea liderilor.

- Cateva femei si trei copii din Smeeni au pornit intr-un ritual de invocare a ploii, cunoscut sub numele de Caloianul. Caloianul de la Smeeni a fost purtat de alaiul de femei si de cativa copii catre Fantana Tamaduitoare, in a doua zi de Rusalii, pe inserate. Cei care au trecut cu masinile catre Buzau…

- Durere mare in cele noua familii indoliate dupa accidentul de marți seara, din Ungaria, in care au murit noua romani. Șapte barbați și doua femei au murit in accident, una dintre femei fiind insarcinata. Nu mai puț...