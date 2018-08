Stiri pe aceeasi tema

- Ramasa in doar doi fundasi centrali de meserie, Planic si Balasa, FCSB cauta cu disperare un aparator central care sa o ajute din primul moment petrecut sub comanda lui Nicolae Dica, iar varianta Lindsay Rose (26 de ani) a devenit de actualitate dupa ce Jubal si Puljic au picat. Cum...

- Rezultate titularizare 2018. Peste 31.000 de profesori s-au inscris in acest an la examenul de titularizare, cu aproximativ 4000 mai multi decat anul trecut. In total, cei 31.000 de profesori se lupta pentru 4.502 posturi. Rezultatele la examenul de titularizare vor fi afișate pe edu.ro, precum și la…

- Un cuplu din Iași a ajuns in fața judecatorilor pentru ca placerea de a asculta manele la maximum a determinat moartea unui dintre cei cinci copii. Tatal a facut o improvizație la aparatul radio pentru a asculta manele in curte, iar copilul lor s-a electrocutat in timp ce parinții plecasera de acasa…

- FCSB e in cautarea unui jucator cu profil ofensiv, iar varianta gasita de oficialii roș-albaștri ar putea fi una surprinzatoare. Steliștii ar fi in negocieri avansate cu mijlocașul ofensiv al lui FK Rad, Alekasandar Lutovac (20 de ani). Conform presei din Serbia, transferul are șanse mari de reușita.…

- Presedintele ucrainean Petro Poroshenko a semnat un ordin pentru a pune in practica o decizie de a extinde sanctiunile asupra companiilor si entitatilor din Rusia, a anuntat Consiliul National de Securitate si Aparare al Ucrainei, scrie Reuters.

- S-au reunit la 14 ani de cand s-a terminat serialul Friends Atat Jennifer Aniston, cat si Courteney Cox au aratat impecabil, ambele purtand tinute in alb si negru. Petrecerea exclusivista, organizata de Chanel, alaturi de Consiliul de Aparare a Resurselor Naturale, a dorit sa traga un semnal de alarma…

- UNJR si AMR, cele mai importante asociatii ale magistratilor, au cerut cu multi ani inainte presedintelui Iohannis si CSAT sa faca verificarile necesare si sa comunice daca exista ofiteri acoperiti ai serviciilor secrete in magistratura, adica intre judecatori si procurori. Pina azi nu s-a comunicat…

- CSA Steaua și Academia Rapid nu știu unde vor purta lupta finala. AMFB nu are inca o varianta pentru organizarea play-off-ului Ligii a 4-a, dupa ce conducerea clubului din Ștefan cel Mare a refuzat gazduirea acestuia. Play-off-ul Ligii a 4-a din București se va desfașura in perioada 26 mai - 2 iunie…