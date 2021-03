Stiri pe aceeasi tema

- New Amsterdam este, fara indoiala, serialul care a atras atenția romanilor intr-un mod in care nu prea o facuse cineva anul asta. Serialul se afla de aproape o luna pe primele locuri in TOP-ul Netflix pentru Romania, și nu pare sa coboate prea curand de acolo. In producția difuzata de Netflix, pentru…

- Ei bine, timpul a sosit. Daca nu ai vazut pana acum interviul care a zdruncinat Casa Regala a Marii Britanii, acum ai ocazia. Drepturile de televizare au fost achizionate și in Romania. Conform Pagina de Media drepturile au fost achiziționate de Prima TV. Interviul se va difuza integral, duminica,…

- Suntem convinși ca avem pe aici oameni care s-au uitat de cel puțin 3-4 ori la intreg serialul FRIENDS. Ei bine, dupa ieșirea lui de pe Netflix, care s-a concretizat la inceputul acestui an, serialul nu a mai putut fi vizionat legal in Romania. FRIENDS este o producție WARNER Media, așa ca serialul…

- Daca iți plac filmele/serialele SF și post-apocaliptice, atunci „Triburile Eurbopei” („Tribes of Europa”) este pentru tine. „Tribes of Europa” este un serial SF care are loc In 2074, intr-o Europa care nu mai e deloc unita și care este imparțita in patru triburi: Republica Stacojie este formata din…

- Serialul „Bridgerton” se va intoarce cu al doilea sezon. Netflix a anunțat ca in curand acesta va intra in producție, iar fanii vor putea sa se bucure de poveste pentru inca un sezon. Anunțul a fost facut cam așa: Lady Whistledown a pregatit și un mesaj special: Inalta societate este animata de ultimele…

- Noul serial de la Netflix, „Lupin”, a devenit repede un adevarat Hit internațional. De altfel, dupa cum va spuneam, acesta a fost mult timp și pe locul 1 in topul pentru Romania, iar acum Netflix a decis sa il continue, confimand sezonul 2. Primul sezon, cu Omar Sy in rolul principal, se preconizeaza…

- Filmarile pentru sezonul 6 al serialului Peaky Blinders s-au reluat zilele trecute, dupa ce au fost intrerupte de pandemia de coronavirus. Creatorul serialului, Steven Knight, a declarat faptul ca serialul, deși se va incheia cu sezonul 6, va avea parte de o continuare. Acesta se gandește sa realizeze…

- Vesti bune pentru fanii Bridgerton. Producatorul serialului, Chris Van Dusen, devenit un fenomen peste noapte, a anuntat ca serialul va avea 8 sezoane. Bridgerton a fost urmarit deja de peste 64 de milioane de telespectatori in doar o luna de la lansare, devenind al cincilea mare succes in termeni de…