- Fetele lui Gigi Becali par sa fie, cu adevarat, doua fete foarte bine educate si ingrijite! Iar asta pentru ca, Alexandra Becali fata mijlocie a latifundiarului din Pipera, Gigi Becali, zilele trecute, Alexandra Becali a fost surprinsa de paparazii www.spynews.ro unde credeti?

- Dupa ce a pictat portretele unor mari duhovnici, pictorul Nelu Gradeanu a pus pe panza și chipul mamei lui Gigi Becali. Originar din Barlad, județul Vaslui, dar stabilit de aproximativ patru ani in Germania, barbatul spune ca a ramas profund impresionat de expresivitatea mamei latifundiarului din Pipera,…

- Gigi Becali a blocat cu masina sa, timp de doua ore, o statie de autobuz din zona Dorobanti. Finantatorul celor de la FCSB venise acolo la cafenea de lux. Gigi Becali: "Fac o marturisire in zilele astea sfinte: eu nu mai am..." CUM l-a schimbat PUSCARIA Desi in zona erau mai multe locuri…

- Gigi Becali face marturisiri despre credinta, mantuire si pacate! Latifundiarul din Pipera a acordat un interviu, in exclusivitate pentru Antena Stars, si a recunoscut ca nu ar fi reusit sa faca nimic in viata fara credinta si fara ajutorul lui Dumnezeu.

- FCSB a primit o oferta scrisa pentru Harlem Gnohere. Bursaspor, ocupanta locului 12 in Superliga din Turcia, il vrea pe "Bizon", pentru care a oferit deja doua milioane de euro. Gigi Becali nu vrea sa-l cedeze pe atacantul francez pentru o suma mai mica de trei milioane de euro. Gigi…

- LIVE TEXT Liga 1, etapa 23. CFR Cluj – Concordia Chiajna (ora 20.45, Digi, Telekom, Look). Gazdele au petrecut Sarbatorile de iarna pe primul loc, dar reiau campionatul de pe locul 2. FCSB le-a luat fața clujenilor cu un punct, dupa victoria obținuta sambata la Mediaș, 2-1. Trupa lui Dan Petrescu poate…