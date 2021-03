Stiri pe aceeasi tema

- Asa cum am fost interesat in calitate de presedinte al Consiliului Judetean pentru a aduce cat mai multi bani in Iasi asa sunt si acum, ca senator in Parlamentul Romaniei. Din acest motiv, voi profita de orice ocazie pentru a sustine proiectele Iasului, dar si pentru a contribui la alocarea unor resurse…

- Un tanar de 23 de ani a murit miercuri seara la marginea Iașului, intr-un accident in care mașina condusa de el, un Ford Focus, s-a facut praf. Parinții lui au ajuns la scurta vreme dupa nenorocire la locul impactului, iar mama lui a suferit un șoc atunci cind și-a vazut fiul mort pe șosea, fiind transportata…

- Artiștii au suportat greu aceasta perioada de rstricții dictate de pandemie. Au fost nevoiți sa se adapteze la spațiul online, sa il transforme in scena. Spectacolul “Sunt o baba comunista”, dupa romanul lui Dan Lungu și regizat de ieșeanca Antonella Cornici, este transmis, spre exemplu, in regim live…

- Senatoarea AUR Diana Șoșoaca a fost prezența la Iași in data de 1 ianuarie pentru a vorbi cu votanții sai. Diana Șoșoaca nu a purtat masca de protecție și nu a respectat distanțarea sociala.La „Caravana Recunoștinței AUR” s-au strans cateva persoane in fața Palatului Culturii din Iași pentru a vorbi…

- Un barbat a murit si altul a fost grav ranit, astazi, dupa ce au fost surprinsi sub un mal pamant in timp ce sapau un sant in localitatea ieseana Radeni. Potrivit Inspectoratului Situatii de Urgenta (ISU) Iasi, in apelul primit la serviciul 112 se mentiona ca o persoana este surprinsa sub pamant in…

- Fiindca Iașul n-are, de o gramada de timp, gradina zoologica, domnul zeu majoritar de prin partea locului (cu sediul la mitropolia de peste drum de primarie) s-a gindit, pare-se, sa le ofere poporenilor bahluiezi un fel de compensație. Așa ca a cadorisit presupusa capitala culturala romineza cu o senatoare…

- Melodia are o rezonanta speciala pentru ieseni, din 1925, cand a fost instalat in Turn orologiul comandat de arhitectul Ion D. Berindei, special pentru a conferi o incarcatura istorica Palatului Administrativ si de Justitie (destinatia initiala a cladirii), dar si o conotatie romantica edificiului inaltat…

- In urma interesului aratat de ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, domnul Adrian Zuckerman, in timpul vizitei la Iasi (16-18 noiembrie 2020), pentru legarea Iasului si a Moldovei la Via Carpathia, Miscarea pentru Dezvoltarea Moldovei (MDM) i-a adresat o scrisoare in care se regasesc argumente…