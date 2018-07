NEVERSEA, Ziua 1. Ploaia torentiala nu i-a speriat pe festivalieri. Hardwell si Alan Walker au facut show!

Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de tineri, din toata lumea au cantat, au dansat, s-au simțit minunat, la Constanța, in prima zi a festivalului Neversea, cel mai mare eveniment muzical pe plaja din Europa. Dupa o ploaie torențiala, inghițita de nisipul incins al plajei Modern, dar care a creat emoții organizatorilor, nimeni…

- Manuel Riva si Alexandra Stan, Alle Farben, Lucas & Steve, Alan Walker, Yellow Cab, GTA si alti artisti au incins atmosfera in prima zi a Festivalului NEVERSEA 2018. Mii de oameni au dansat in fata celor cinci scene amenajate pe plaja Modern din Constanta.

- În doar 7 zile, orașul Constanța se va transforma în polul distracției de la Malul Marii Negre. The Script, Armin van Buuren, Aloe Blacc, Axwell&Ingrosso, Hardwell, John Newman, Steve Angello, Steve Aoki și mulți alții vor urca pe cele 7 scene ale celui mai mare festival de pe litoralul…

- Donezi sange si castigi un bilet la cel mai asteptat eveniment al verii la malul marii, festivalul Neversea. Campania „Și Eu Donez” este un parteneriat intre Institutul Național de Transfuzii Sanguine si organizatorii Neversea. Asa ca dupa un periplu prin tara, caravana donatorilor a ajuns astazi la…

- Organizatorii celui mai mare festival de la malul Marii Negre, NEVERSEA, se implica in campania de conservare a Cazinoului.In acest sens, organizatorii festivalului NEVERSEA alaturi de Primaria muncipiului Constanta demareaza astazi campania ldquo;S.O.S Cazino", campanie prin care initiatorii doresc…

- Cel mai mare festival de pe plaja din Europa, Neversea (5-8 iulie, Constanța) aduce in aceasta vara pe litoralul romanesc cei mai buni artiști ai momentului. Pe cele 7 scene aflate in perimetrul festivalului vor concerta: The Script, Scooter, John Newman, Armin Van Buuren, Hardwell, Alan Walker, Steve…

- Cel mai mare festival de pe plaja din Europa, NEVERSEA aduce in aceasta vara pe litoralul romanesc cei mai buni artiști ai momentului. Pe cele 7 scene aflate in perimetrul festivalului vor concerta: The Script, Scooter, John Newman, Armin Van Buuren, Hardwell, Alan Walker, Steve Angello, Jonas Blue,…