- In mai puțin de doua zile se deschid porțile celui mai mare festival de pe o plaja din Europa, Neversea. Ediția cu numarul șase va aduce peste 100 de artiști pentru zecile de mii de fani din Romania și din strainatate. Festivalul se

- Marti, 02 iulie 2024, are loc o conferinta de presa in sala Remus Opreanu din incinta Consiliului Judetean Constanta. La eveniment participa autoritatile locale si reprezentanti ai festivalului Neversea, care vor oferi detalii despre organizarea si masurile de siguranta ale celui mai mare festival pe…

- Cel mai in voga artist grec, Antonis Remos, va avea un concert inedit in Romania, in cadrul festivalului Fusion Music Fest, care va avea loc intre 16-18 august pe plaja Reyna din Constanța. Cantarețul...

- Romanii pot avea parte de vacanțe ieftine la mare in Romania. Vineri, 3 mai, s-a dat startul programului „Litoralul pentru toți” 2024. „Litoralul Pentru Toți” este un program destinat turiștilor care doresc sa-și petreaca sejurul la mare in extrasezon și presupune reduceri semnificative la tariful de…

- Cea de a sasea editie a Expozitiei Filatelice Mondiale EFIRO 2024, la care au confirmat participarea peste 600 de expozanti straini, peste 20 de administratii postale si 120 de oficiali din strainatate, jurati, experti si comisari nationali, se va deschide marti, la Biblioteca Nationala a Romaniei.Evenimentul…

- Ediția din acest an a concursului național, organizat de Reprezentanța Comisiei Europene in Romania in colaborare cu Ministerul Educației, se deschide cu entuziasm pentru toți elevii din clasele V-VIII. Daca ești pasionat de istorie, geografie, limbi straine sau cultura generala și vrei sa iți pui la…