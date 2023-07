Neversea 2023. CFR pune la dispoziție trenuri suplimentare Neversea 2023. CFR Calatori informeaza ca, in perioada weekendului 7-9 iulie 2023, cu prilejul Festivalului Neversea din Constanta, exista o solicitare crescuta de bilete doar pentru anumite trenuri ce au litoralul ca destinatie si recomanda utilizarea tuturor garniturilor puse la dispozitie in graficul unei zile de circulatie. “Situatia vanzarilor de bilete indica in prezent un grad ridicat de ocupare, de 100%, spre Marea Neagra, numai la trenurile cu plecare din Bucuresti Nord in cursul dupa-amiezii de 7 iulie. In acest context, CFR Calatori recomanda utilizarea tuturor trenurilor puse la dispozitie… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

