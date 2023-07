Neversea 2023. A doua zi a festivalului, primele dosare penale Si in a doua seara a festivalului de la malul marii, zeci de mii de petrecareti au dansat pana la rasarit pe muzica mixata de cei mai celebri DJ ai lumii. Pentru unii, distractia s-a incheiat cu dosare penale, dupa ce politistii au impanzit orasul, pentru a-i depista pe cei care au consumat alcool sau […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare festival de pe o plaja din Europa va ofera si in aceasta seara momente pline de distractie. Pe langa decoruri spectaculoase, acrobati, show uri de lumini si pirotehnice, va asteapta si multe alte surprize. Dsei vreme nu pare sa fie prea prietenoasa, petrecaretii sunt prezenti la festival…

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politisti La data de 25 iunie a.c., in jurul orei 14.50, politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta ndash; Sectia 1 au identificat un barbat, de 35 de ani, care a condus un autoturism, pe bulevardul Mamaia, avand suspendata exercitarea dreptului…

- Numarul faptelor penale in domeniul violentei domestice a crescut, in primele cinci luni ale acestui an, la nivel national, cu 5,9% fata de perioada similara a anului trecut, de la 21.294 de fapte la 22.551, a informat sambata Inspectoratul General al Politiei Romane.Potrivit unui comunicat transmis…

- Sute de produse contrafacute din ceramica au fost gasite de politistii de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice la Horezu. In urma verificarilor facute la mai multi comercianti au fost aplicate amenzi de 21.500 de lei, a fost confiscata suma de 58.000 de euro și au fost intocmite sapte…

- Un adolescent de 15 ani este cercetat de politistii din Vrancea dupa ce a condus o masina, iar atunci cand a fost observat, din nou, in trafic nu a oprit la semnalul agentilor. Politistii au pornit in urmarirea autoturismului, iar la un moment dat baiatul a pierdut controlul volanului si masina a iesit…

- Braconieri de tot rasul pot fi catalogati doi tineri din Neamt, care au dosare penale pentru o captura infima. Au fost identificati in timp ce transportau pestele prins ilegal pe lacul de acumulare de la Bicaz.

- Sumele de bani uriașe decontate de autoritațile locale pentru masa și cazarea refugiaților ucraineni au adus și numeroase suspiciuni de frauda. In acest moment exista mai multe dosare in lucru care vizeaza aceste aspecte. Mai exact, sunt patru dosare penale care vizeaza deconturile realizate in ...

- Peste 500 de soferi au ramas fara permise de conducere in Sambata Mare. Au fost semnalate aproape 800 de infracțiuni, 33 de persoane fiind reținute. In ultimele 24 de ore, structurile MAI au intervenit la 4.437 de evenimente, 3.066 dintre acestea fiind legate de menținerea ordinii publice, iar 1.371…