Stiri pe aceeasi tema

- Peste 250.000 de spectator sunt așteptați, anul acesta, la cel mai mare festival de pe litoralul romanesc, NEVERSEA, unde, pe șapte scene, vor urca The Script, Armin van Buuren, Aloe Blacc, Axwell&Ingrosso, Hardwell, John Newman, Steve Angello, Steve Aoki și alții, conform mediafax. Potrivit…

- Peste 250.000 de spectator sunt asteptati, anul acesta, la cel mai mare festival de pe litoralul romanesc, NEVERSEA, unde, pe sapte scene, vor urca The Script, Armin van Buuren, Aloe Blacc, Axwell&Ingrosso, Hardwell, John Newman, Steve Angello, Steve Aoki si altii.

- În doar 7 zile, orașul Constanța se va transforma în polul distracției de la Malul Marii Negre. The Script, Armin van Buuren, Aloe Blacc, Axwell&Ingrosso, Hardwell, John Newman, Steve Angello, Steve Aoki și mulți alții vor urca pe cele 7 scene ale celui mai mare festival de pe litoralul…

- In doar 7 zile, orasul Constanta se va transforma in polul distractiei de la Malul Marii Negre. The Script, Armin van Buuren, Aloe Blacc, Axwell&Ingrosso, Hardwell, John Newman, Steve Angello, Steve Aoki si multi altii vor urca pe cele 7 scene ale celui mai mare festival de pe litoralul romanesc, NEVERSEA.

- În doar 7 zile, orașul Constanța se va transforma în polul distracției de la Malul Marii Negre. The Script, Armin van Buuren, Aloe Blacc, Axwell&Ingrosso, Hardwell, John Newman, Steve Angello, Steve Aoki și mulți alții vor urca pe cele 7 scene ale celui mai mare festival de pe litoralul…

- Armin van Buuren, Steve Aoki, Galantis, GTA, Jonas Blue, Kungs, Tujamo, Yellow Claw alaturi de The Script, John Newman, Scooter, Hardwell, Axwell&Ingrosso si Steve Angello sunt doar cativa dintre artistii care vor urca, vara aceasta, pe scena principala NEVERSEA, au anuntat, organizatorii.

- Armin van Buuren, Steve Aoki, Galantis, GTA, Jonas Blue, Kungs, Tujamo, Yellow Claw alaturi de The Script, John Newman, Scooter, Hardwell, Axwell&Ingrosso si Steve Angello sunt doar cativa dintre artistii care vor urca, vara aceasta, pe scena principala...

- Neversea 2018. Armin van Buuren, Steve Aoki, Galantis, GTA, Jonas Blue, Kungs, Tujamo, Yellow Claw alaturi de The Script, John Newman, Scooter, Hardwell, Axwell&Ingrosso si Steve Angello sunt doar câtiva dintre artistii care vor urca, vara aceasta, pe scena