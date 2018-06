Stiri pe aceeasi tema

- Experiența unica de la malul Marii Negre este completata in acest an și de artistul ALOE BLACC, care a contribuit și a dat voce piesei care l-a consacrat pe dj-ul AVICII, “Wake me up”. ALOE BLACC sau Egbert Nathaniel Dawkins al III-lea este un artist și producator de muzica american, dar și un actor,…

- Cel mai mare festival de pe plaja din Europa, NEVERSEA va fi gazduit de plaja Modern cu accesul principal dinspre portul Tomis. Perimetrul festivalului NEVERSEA are în acest an peste 110.000 metri patrați, o suprafața mai mare decat la ediția din 2017. În acest an scena principala a festivalului…

- VAMA, UNA DINTRE CELE MAI INDRAGITE TRUPE DIN ROMANIA COMPLETEAZA LINE-UP-UL NEVERSEA! PLAJA MODERN VA FI PLAJA NEVERSEA ȘI IN 2018 Experiența unica de la malul Marii Negre este completata in acest an și de artistul ALOE BLACC, care a contribuit și a dat voce piesei care l-a consacrat pe dj-ul AVICII,…

- NEVERSEA 2018. Potrivit unui comunicat al organizatorilor, cel mai mare festival de pe plaja din Europa, Neversea va fi gazduit de plaja Modern, accesul principal urmand sa fie realizat dinspre portul Tomis. Perimetrul festivalului are in acest an peste 110.000 metri patrati, o suprafata mai mare…

- Aloe Blacc sau Egbert Nathaniel Dawkins al III-lea, vocea legendarului hit ”Wake Me Up” a lui Avicii, va urca pe scena Neversea. Un alt nume nou anuntat de organizatori pentru festival este trupa Vama, care va concerta in 8 iulie.

- Aloe Blacc sau Egbert Nathaniel Dawkins al III-lea, vocea legendarului hit ”Wake Me Up” a lui Avicii, va urca pe scena Neversea. Un alt nume nou anuntat de organizatori pentru festival este trupa Vama, care va concerta in 8 iulie. Aloe Blacc sau Egbert Nathaniel Dawkins al III-lea este un artist si…

- Aloe Blacc sau Egbert Nathaniel Dawkins al III-lea, vocea legendarului hit ”Wake Me Up” a lui Avicii, va urca pe scena Neversea. Un alt nume nou anuntat de organizatori pentru festival este trupa Vama, care va concerta in 8 iulie.Aloe Blacc sau Egbert Nathaniel Dawkins al III-lea este un artist…

- Experiența unica de la malul Marii Negre este completata în acest an și de artistul ALOE BLACC, care a contribuit și a dat voce piesei care l-a consacrat pe dj-ul AVICII, ”Wake me up”. ALOE BLACC sau Egbert Nathaniel Dawkins al III-lea este un artist…