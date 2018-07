Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare festival desfasurat pe o plaja din Romania, NEVERSEA, incepe joi, 5 iulie. Timp de patru zile, peste 200 de artisti, vor canta pe cele sase scene amplasate pe plaja Modern din Constanta.

- Cel mai mare festival de muzica pe plaja, Neversea se va desfașura in perioada 5-8 iulie pe plaja Modern din Constanța. Nume importante de artisti si-au anuntat prezenta in cele patru zile in care litoralul nu doarme. (Console si accesorii gaming) Cand incepe Neversea 2018 Nervsea iși deschide porține…

- Aloe Blacc sau Egbert Nathaniel Dawkins al III-lea, vocea legendarului hit ”Wake Me Up” a lui Avicii, va urca pe scena Neversea. Un alt nume nou anuntat de organizatori pentru festival este trupa Vama, care va concerta in 8 iulie....

- Cel mai mare festival de pe plaja din Europa, NEVERSEA va fi gazduit de plaja Modern cu accesul principal dinspre portul Tomis. Perimetrul festivalului NEVERSEA are în acest an peste 110.000 metri patrați, o suprafața mai mare decat la ediția din 2017. În acest an scena principala a festivalului…

- Cel mai mare festival de pe plaja din Europa se va desfasura in perioada 5-8 iulie pe plaja Modern din Constanta. Nume importante de artisti si-au anuntat prezenta in cele patru zile in care litoralul nu doarme.

- Peste 150.000 de tineri au urmarit show-urile celor 140 de artisti la prima editie a Festivalului international de muzica electronica Neversea ce s-a incheiat in zorii zilei la Constanta, anul trecut. (AFLA AICI CUM POȚI CAȘTIGA ȘI TU DE ACASA CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) A fost singurul festival…

- Surpriza organizatorilor Neversea este ca ediția 2018 a festivalului de pe plaja are un inm oficial compus de Manuel Riva și Alexandra Stan. Cei doi vor concerta, de altfel, pe scena principala a celui mare mare festival pe plaja din Europa, in perioada 5-8 iulie, la Constanța.