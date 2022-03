Stiri pe aceeasi tema

- Sotia primarului din Kiev a compus o melodie pentru Ucraina, pe care a cantat-o la o demonstratie organizata la Berlin impotriva razboiului. Natalia Kliciko, sotia primarului din Kiev, Vitali Kliciko, a sustinut un discurs si a cantat alaturi de miile de persoane care au participat duminica la o demonstratie…

- Germania va livra Ucrainei "cat mai repede posibil" 1.000 de lansatoare de rachete si 500 de rachete sol-air de tip Stinger pentru a ajuta aceasta tara sa faca fata invaziei armatei ruse, a anuntat sambata guvernul de la Berlin, transmite AFP, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Organizația Națiunilor Unite (ONU) anunța ca cel putin 50.000 de ucraineni si-au parasit tara in ultimele 48 de ore, de la inceperea invaziei militare ruse, a afirmat vineri seful agentiei pentru refugiati, care a contabilizat joi 100.000 de persoane stramutate in Ucraina, transmite AFP. ”Peste 50.000…

- „Occidentul ar trebui sa știe ca, dupa Ucraina, vor urma statele baltice. Noi suntem doar inceputul!”, a a avertizat Vitali Kliciko, 50 de ani, primarul Kievului, fost campion mondial de box la categoria grea, intr-un interviu acordat ediției duminicale a ziarului german Bild . „Vladimir Putin urmarește…

- Germania este gata sa trimita trupe suplimentare in tarile baltice, dupa cum a afirmat cancelarul german Olaf Scholz intr-un interviu acordat canalului ARD. “Suntem gata sa luam o decizie”, a spus Scholz, intrebat daca trimiterea de intariri ar putea fi decisa la reuniunea ministrilor apararii din NATO…

- Germania va furniza 5.000 de casti militare Ucrainei pentru a ajuta la apararea impotriva unei posibile invazii rusesti, a anuntat miercuri - o oferta pe care primarul Kievului si fostul campion mondial de box Vitali Klitschko a numit-o "o gluma" care l-a lasat "fara cuvinte".

- Secretarul american de stat, Antony Blinken, s-a aflat marți in Ucraina, iar miercuri, el a sosit in Germania, la Berlin, unde a discutat cu aliații europeni probleme legate nu doar de situația acestei țari, ci și de securitatea continentului european. Cotidianul britanic The Guardian subliniaza ca,…