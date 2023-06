Stiri pe aceeasi tema

- Rotativa guvernamentala are impact major și asupra Parlamentului. Marcel Ciolacu renunța la funcția de președinte al Camerei Deputaților, iar liberalii iși vor schimba oamenii aleși in funcțiile de conducere ale Camerei Deputaților. In cadrul grupului parlamentar, Florin Roman a anunțat ca demisioneaza…

- Decretul privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru a aparut in Monitorul Oficial. Decizia președintelui Klaus Iohannis de a-l desemna candidat la funcția de prim-ministru a lui Marcel Ciolacu a devenit oficiala prin publicarea decretului in Monitorul Oficial. ”Se desemneaza domnul…

- In timp ce profesorii se afla in strada de mai bine de trei saptamani, iar alte sindicate au ieșit in strada, PSD-iștii s-au reunit la Buzau sa puna la cale rotativa care il va avea ca premier pe insuși Marcel Ciolacu. In prima zi de Dragaica, Constantin Toma i-a invitat la masa pe mai marii din PSD,…

- Andrei Rudolf Corlan, fost secretar de stat in Ministerul Mediului, a fost numit in functia de comisar general al Garzii Nationale de Mediu, potrivit news.ro.”Incepand cu intrarea in vigoare a prezentei decizii, domnul Andrei Rudolf Corlan se numeste in functia de comisar general, cu rang de secretar…

- Doamna Nicoleta-Mioara Circiumaru a fost numita in funcția de vicepreședinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscala, cu rang de subsecretar de stat, prin decizia prim-ministrului Romaniei publicata in Monitorul Oficial in data de 02.05.2023. Cu o experiența de peste 20 de ani in Administrația…

Cine este noua șefa peste colectarea veniturilor bugetare, la ANAF.