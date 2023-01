Stiri pe aceeasi tema

- Polițiști din cadrul Postului de Poliție Balteni și Postului de Poliție Negomir au depistat ieri in trafic un barbat de 68 de ani, din comuna Balteni, in timp ce conducea un autoturism pe DN 66 Peșteana-Jiu, din direcția Rovinari-Turceni, avand dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice…

- Daniel-Petrut Draghici si Ilie Florea, angajații Ministerului Afacerilor Interne acuzați ca au omorat un pensionar, dand cu el de asfalt și strangulandu-l, in plina strada, sunt in continuare liberi, fiindca dosarul nu a fost trimis instanței. Iar șefii au rezolvat-o din pix: l-au mutat pe agent la…

- O moldoveanca care din anul 2017 s-a eschivat de raspundere in fața legii a fost reținuta de poliția de frontiera. Prin sentința Judecatoriei Chișinau, sediul Central, femeia era condamnata la pedeapsa definitiva sub forma de inchisoare pe un termen de 19 ani, pentru trafic de persoane și trafic de…

- Un barbat in varsta de 33 ani, din Pipirig, a fost prins de politistii din localitate in timp ce conducea beat un autoturism, desi nu detine permis de conducere, potrivit Agerpres."Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicand o concentratie de 0,53 mg/l alcool pur in aerul…

- Valeleu! Inca o doamna prinsa conducand “agesmuita” și fara permis. Accident la ieșirea dintr-o parcare a unui supermarket Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Botoșani au fost sesizați prin apel 112 la data de 5 decembrie 2022 cu privire la faptul ca pe Bulevardul George Enescu, din municipiul…

- La data de 1 decembrie politiștii din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Darmanești au actionat pe drumurile publice de pe raza Sectiei 5 Politie Rurala Darmanești, pentru creșterea gradului de siguranta rutiera. Astfel in jurul orei 01:50 pe drumul judetean 178 de pe raza satului Comanești, politiștii…

- Un baiat de 17 ani a fost prins de politisti in timp ce conducea beat si fara permis, la Domnesti. In urma verificarilor, tanarul s-a ales cu dosar penal. „Polițiștii Secției de Poliție Rurala Domnești au depistat un minor de 17 ani, din Aninoasa, care conducea un autoturism pe DN 73C, pe raza comunei…

- Dosar penal pentru furt in scop de folosinta si conducere fara permis Duminica, 6 noiembrie, in jurul orei 15.30, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Gugești au oprit in trafic un autoturism condus de un minor, de 15 ani, din comuna Slobozia Bradului. In urma verificarilor efectuate polițiștii au stabilit…