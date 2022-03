Nevasta electronică Nici nu s-a terminat bine pandemia ca a inceput razboiul. Sau cel puțin asta aflam din mass-media. Dramele se perinda pe micile ecrane, iar oamenii care sufera, mai aproape sau mai departe de noi, trebuie compatimiți și ajutați. Orice razboi implica lupte, iar orice lupta implica victime, multe victime. Așadar, premisele par a fi sumbre… S-a trecut, indirect, chiar și la amenințari cu arma nucleara. Totul pare a fi un scenariu de razboi la care in urma cu cațiva ani nici in cel mai negru coșmar nu ni-l puteam imagina. Cel puțin asta aflam din toata presa, fie ea interna sau internaționala. Numai… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Capitanul de prim rang Andrey Paliy ar fi fost ucis in timpul unor lupte intense, a anuntat, duminica, Statul Major al Ucrainei. Circumstantele mortii sale sunt insa neclare, iar Moscova nu a comentat inca rapoartele. Paliy a fost comandantul adjunct al flotei ruse de la Marea Neagra si se crede ca…

- „Putin-omul cred ca indeplinește criterii pentru mai multe diagnostice psihiatrice. Putin-președintele este, de buna seama, un hibrid intre om și funcție. Nu exista pe aceasta lume vreun președinte de stat care sa fie de capul lui. Drept urmare, Putin-președintele, reprezinta un agregat intre om și…

- Colegii noștri din Hope and Homes for Children Ukraine sunt sub asediu, in Kiev și in alte orașe. De zece zile, razboiul le-au schimbat fundamental viața. Nepotul uneia dintre colegele noastre a murit in bombardamente. Ceilalți nu știu daca mai traiesc pana maine. Oameni simpli. Civili. E dramatic ce…

- Amenda penala de 1.500 de lei, dar și obligarea la plata de daune materiale este pedeapsa pentru un vrancean de 72 de ani, care la venerabila sa varsta a facut un gest, din razbunare, care l-a trimis in fața instanței. Barbatul a fost trimis in judecata și condamnat definitiv pentru distrugere, dupa…

- Problema poluarii din oraș a fost ridicata in ședința de Consiliu Local. Ioan Turc a explicat ca NU doar mașinile polueaza, ci și centralele de apartament. De aceea s-a decis ca și autorizațiile de construire sa fie condiționate de tipul de centrala. In Bistrița au fost montați senzori care sa monitorizeze…

- Pare destul de dificil, insa, cu multa rabdare putem gasi exact lucrurile de care avem nevoie pentru a darui persoanele pe care le indragim foarte mult. Sunt foarte multe magazine online de cadouri foarte frumoase si la noi, in prezent. Unele dintre ele comercializeaza chiar lucruri de foarte buna calitate.…

- 16 ianuarie – Ziua statului degeaba. Fiecare zi este speciala si merita celebrata, mai ales atunci cand exista motive in plus in calendar. Fie ca este vorba despre sarbatori cunoscute in toata lumea sau de ocazii mai putin stiute, in orice zi a anului exista cel putin o sarbatoare demna de atentie,…