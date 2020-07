Cand vine ziua de salariu, parca intra ceva in femei, mai frate. Nevasta-mea are un talent exagerat la cheltuit banii. De 2 saptamani ma bate la cap sa schimbam perdelele, ca nu mai sunt la moda, ca numai noi și bunica mai avem de astea. Am convins-o sa mai aiba puțina rabdare pana iau salariul. Vine ziua mult așteptata, ii dau cardul și pleaca dupa perdele. Dupa mai puțin de 4 ore intra in casa cu 3 sacoșe, abia le ducea, roșie la fața, super-nervoasa și imi zice pe un ton rastit: „-Daca mergeai și tu cu mine, cumparam și perdele…” Articolul Nevasta cheltuie banii apare prima data in Bewoman.ro…