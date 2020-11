Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele în functie al SUA, Donald Trump, a reluat duminica acuzatiile privind nereguli electorale, cerând verificarea modului în care au fost autentificate procese verbale în state decisive, dar, conform unor surse de la Washington, ar putea recunoaste înfrângerea…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, l-a acuzat duminica pe presedintele Donald Trump ca doreste sa instaleze rapid o judecatoare conservatoare la Curtea Suprema doar pentru a putea "elimina" programul de asigurare de sanatate Obamacare in plina pandemie, transmite France Presse. El a cerut…

- Statele Unite au executat joi un barbat negru condamnat la moarte pentru o crima dubla in 1999, a saptea executie federala in trei luni, in ciuda apelurilor la clementa din partea sustinatorilor sai, care au subliniat lipsa de maturitate a acestuia in momentul faptelor, relateaza vineri France Presse.…

- Campanie electorala dinamitata pe ultima suta de metri in Statele Unite. Moartea lui Ruth Bader Ginsburg, membra a Curții Supreme și judecatoarea-simbol a mișcarii feministe din America incheie o epoca și da startul uneia noi. Politologul Cristian Pirvulescu a spus, la Digi24, ca urmatorul judecator…