Nevaccinații, puși la zid de premier. Analfabeți funcționali! Florin Cițu, inca premier, i-a etichetat pe cei care nu vor sa se vaccineze ca fiind analfabeți funcționali, adica proști, mai pe romanește. Sigur, nu toți, ci doar unii, zice Cițu, ca ieșeau prea mulți proști la 70% din populație. Alții spun ca cei care s-au vaccinat ar fi din cei "cu rezultate slabe la […]

- Ludovic Orban a declarat ca e sceptic privind faptul ca presedintele Klaus Iohannis a sustinut public faptul ca-l sprijina pe Florin Citu si considera ca informatiile aparute in presa ar fi mai degraba in baza unui document elaborat de echipa Citu.

- USR PLUS va discuta despre viitorul coalitiei cu cel care va fi ales presedinte al Partidului National Liberal, indiferent care va fi acesta, a declarat, duminica, co-presedintele formatiunii, Dan Barna. Acesta a subliniat, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Botosani, ca principala conditie…

- Sunt sigur ca voi ramane premier, spune Florin Cițu, in contextul in care USR PLUS cere schimbarea sa din funcție. El precizeaza ca mandatul liderilor PNL care vor participa la ședința coaliției de vineri es...

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a facut o caracterizare a lui Florin Cițu, care a condus beat la volan, fiind arestat, pentru o scurta perioada de timp, in SUA: „...Nu e o frauda de la o comuna din varful muntelui. Este Kilometrul Zero al Capitalei Romaniei. Romania, membru al Uniunii Europene,…

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat sambata ca nu intentioneaza sa demisioneze din functie pentru faptul ca, in urma cu 21 de ani, a fost sanctionat in Statele Unite ale Americii pentru conducere sub influenta alcoolului.

- Ludovic Orban susține ca intrarea sa in cursa pentru un nou mandat la sefia partidului reprezinta aproape „o certitudine a performantei”, in timp ce candidatura lui Florin Citu “poate fi cel mult o speranta, daca nu cumva o aventura pentru PNL”. “Suntem la guvernare, eu nu spun ca si sustinatorii contracandidatului…

- "ACORD ISTORIC PENTRU TAXAREA CU 15% A MULTINAȚIONALELOR! GUVERNUL CIȚU TACE MALC!#Romania se regasește printre țarile care susțin o reforma fiscala de amploare pe plan internațional! Executivul condus de „primul economist al țarii” - #FlorinCițu- este... in tacere!Domnule premier, ieșiti la tabla și…