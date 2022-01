Nevaccinații au voie la farmacie, în magazinele mici alimentare și la benzinării Persoanele nevaccinate pot intra in farmacii, benzinarii, in magazinele mici dar și in mall, daca merg sa se vaccineze, conform noilor reguli instituite prin Hotararea de Guvern nr. 34/2022. Toate restricțiile aplicabile sunt cuprinse in Anexa 3 a HG nr. 34 din 2022. activitatea cu publicul a operatorilor economici care au ca obiect principal de […] The post Nevaccinații au voie la farmacie, in magazinele mici alimentare și la benzinarii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

