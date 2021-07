Nevaccinații anti-Covid transmit de 12 ori mai repede virusul Cercetarea are la baza un scenariu in care adolescenții sunt vaccinați cel mai puțin, iar adulții și batranii depașesc ținta de imunizare colectiva. In aceasta schema, virusul continua sa ramana in circulație, iar aproape jumatate din contaminari au loc doar in randul tinerilor.Cercetatorii susțin ca, și cu o rezistența aparte, tinerii chiar daca nu fac o forma grea a bolii, tot ar trebui sa se vaccineze pentru a reduce cat mai mult circulația virusului din societate. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

