Neutrinul super-energetic descoperit în 2019 reprezintă încă un mister In 2019 un neutrin cu energie foarte mare a fost masurat in Antarctica. Cum direcția din care provenea era spre o gaura neagra care „inghițise” o stea, cercetatorii au banuit ca acest neutrin a fost generat in urma acestui proces. Totuși, calcule și observații recente arata cum ca evenimentul TDE AT2019dsg nu poate fi cel care a generat neutrinul, caci prea puțina energie se formeaza in acest proces pentru a genera neutrini atat de energetici. Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol: scientia.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PSD Alba: Proiectul USR legat de scaderea facturilor la energie reprezinta plata cu bani publici a eșecului liberalizarii pieței PSD Alba considera proiectul USR depus la Parlament legat de scaderea facturilor la electricitate și gaze naturale, reprezinta de fapt plata, cu bani publici, a eșuarii liberalizarii…

- Eu spun ca în acest moment ar trebui sa ne mutam în directia în care doar cei care au nevoie vor primi aceasta subventie, ceilalti ar trebui sa plateasca, dar ar trebui si sa puna presiune pe producatorii de energie sa se eficientizeze. Stim cu totii ca o mare parte a costului pe care…

- Un nou studiu sugereaza ca Bitcoin a folosit deja mai multa putere pana acum in acest an decat a facut-o in tot anul 2020. Pana la sfarșitul anului, rețeaua Bitcoin va consuma 91 TW / h (terawatt-ora sau un trilion de wați pe ora) și a consumat deja mai mult decat cei 67 TW / h estimate pentru…

- Oamenii au observat un semn bizar pe Google Earth. Ce inseamna acest lucru? Un vlogger a descoperit asta și a impartașit totul cu fanii lui. Ce apare pe pagina de cautari? Un vlogger a descoperit un semn bizar pe Google Earth Un vlogger a descoperit un semn pe Google Earth și a impartașit imediat asta…

- ”E oficial, vom primi noi fonduri europene de 483,8 milioane euro pentru dotarea spitalelor, centrelor sociale si scolilor, in criza COVID-19 si pentru proiecte din energie, din mecanismul REACT-EU. Am primit aseara confirmarea Comisiei Europene. Suma asta va merge la proiecte din Programul de Infrastructura…

- Horoscop 2 septembrie 2021. Dragoste si pasiune pentru nativii din zodia Rac, Capricornii reușesc sa evadeze intr-un loc de basm.Horoscop 2 septembrie 2021. BERBECAceasta este o zi placuta și interesanta pentru ca in adancul sufletului, astazi sunteti deschisi schimbarilor. Va doriti multe, insa toate…

- Irigatiile reprezinta un factor esential pentru ca Romania sa-si atinga potentialul in agricultura, fiind necesara o planificare multianuala pentru asigurarea irigatiilor (sistem national si proiecte locale) si desecarii, in baza strategiei integrate a apei, sustine Florian Ciolacu, director executiv…

- Probabil ca multi dintre voi v-ati intrebat ce reprezinta pariurile tip sistem, cum se calculeaza castigul, si asa mai departe. Ei bine, un pariu de tipul sistem reprezinta parierea unui bilet cu cel putin 2 evenimente, oferindu-va posibilitatea de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.