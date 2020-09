"Neutralitatea internetului", garantată la nivelul Uniunii Europene - decizie CJUE ​​Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a statuat într-o decizie adoptata marti principiul egalitatii de tratament si de acces pentru continutul online, principiu cunoscut ca &"neutralitatea internetului&", semnaleaza AFP și Euractiv citate de Agerpres.



Instanta a considerat ca un furnizor de acces nu poate privilegia anumite aplicatii sau servicii prin acordarea de acces nelimitat, daca serviciile concurente sunt supuse unor masuri de blocare sau de încetinire a traficului.



Decizia are la origine doua oferte ale furnizorului ungar de servicii internet Telenor,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a statuat intr-o decizie adoptata marti principiul egalitatii de tratament si de acces pentru continutul online, principiu cunoscut ca 'neutralitatea internetului', semnaleaza AFP. Instanta a considerat ca un furnizor de acces nu poate privilegia…

- Instanta suprema ii va desemna, miercuri, prin tragere la sorti, pe judecatorii care vor face parte din Biroul Electoral Central pentru alegerile parlamentare, care vor avea loc in luna decembrie. "In temeiul art.11 alin.(2) din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor,…

- Facebook vrea sa unifice canalele de trimitere a mesajelor din aplicatiile pe care le detine, Messenger, WhatsApp si Instagram. Se pare ca gigantul tehnologic a realizat o sincronizare la nivel de test intre Messenger si Instagram. Cand vom dori sa trimitem mesaje prin intermediul Instagram, va aparea…

- Deputații din Turcia urmeaza sa voteze un proiect de lege prin care activitatea platformelor de socializare ar putea fi blocata daca marile companii de social media nu respecta prevederile. Președintele Turc anunțase deja ca platformele de socializare Facebook, Instagram și Twitter vor fi cenzurate…

- In cadrul campaniei, Bolt ofera curse gratuite tuturor celor care demonstreaza printr-o fotografie pe Instagram, ca poarta masca atat in spațiile inchise, așa cum recomanda Ministerul Sanatații, cat și in cele deschise. „Purtarea maștilor de protecție, care a devenit in multe țari obligatorie, este…

- Cea mai inalta jurisdictie germana a ordonat marti conducerii Facebook sa inceteze colectarea automata si fara acord specific a datelor utilizatorilor aplicatiilor sale precum Whatsapp sau Instagram, transmit AFP si dpa, relateaza Agerpres.’Nu exista nicio indoiala cu privire la pozitia dominanta a…

- Cea mai inalta jurisdictie germana a ordonat marti Facebook sa inceteze colectarea automata si fara acord specific a datelor utilizatorilor aplicatiilor sale precum Whatsapp sau Instagram, transmit AFP si dpa, potrivit AGERPRES.'Nu exista nicio indoiala cu privire la pozitia dominanta a Facebook…

- Curtea Federala de Justitie, cea mai inalta jurisdictie germana, a ordonat, marti, companiei Facebook sa inceteze colectarea automata a datelor utilizatorilor aplicatiilor sale, fara acordul lor explicit. Printre aplicațiile vizate sunt Whatsapp și Instagram, transmit AFP si dpa, citate de Agerpres.