- Neutralitatea sacrosanta a Elvetiei este pusa sub semnul intrebarii de un scandal de spionaj in favoarea CIA si a serviciilor de informatii germane prin intermediul unei societati elvetiene, relateaza miercuri AFP, citata de Agerpres. In centrul criticilor se afla temerea ca Berna a fost complice,…

- Scandalul demiterii cercetatorului Costel Vinatoru din functia de director al Bancii de Resurse Genetice Vegetale pentru Legumicultura din Buzau este departe a se fi incheiat. Chiar daca l-a repus in functie pe cercetatorul buzoian, ministrul Agriculturii nu are de gand sa dea inapoi. Intr-un interviu…

- Autoritatile israeliene au anuntat in noaptea de joi spre vineri eliberarea anticipata a doi detinuti, dintre care unul condamnat pentru spionaj in favoarea Siriei, in cadrul unui schimb complex facilitat de Rusia, informeaza AFP. Sidqi al-Maqt, un locuitor druz din localitatea Majdal Shams, situata…

- Europarlamentarul PMP Traian Basescu pune sub semnul intrebarii ancheta de la clinica din judetul Dambovita unde s-ar fi consumat droguri, precizand ca nu il vede pe fostul prim-adjunct al directorului SPP Gabriel Cretu consumand droguri. "Si nici nu e vreun naiv pe care sa-l pacaleasca cineva", considera…

- Viitorul politic al Angelei Merkel - care intentioneaza sa ramana cancelar pana in 2021 - este in pericol dupa ce Partidul Social Democrat (SPD), partenerul sau in cadrul marii coalitii (GroKo), si-a ales o noua conducere de stanga, relateaza AFP.Membrii formatiunii social-democrate i-au aplicat…

- ​​O rusoaica a fost arestata în Crimeea fiind acuzata de spionaj pentru Ucraina, a declarat pentru agentia Tass purtatorul de cuvânt al tribunalului din Sevastopol. „Ea va sta în arest doua luni”, a precizat el. Anterior Serviciul Federal de Securitate al…

- Principalele agentii de presa si publicatii internationale relateaza duminica despre cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Romania și despre cei doi candidați pentru funcția de președinte.„Romanii sunt așteptați la urne duminica pentru al doilea tur al alegerilor prezidențiale.…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a respins joi, la Washington, temerile referitoare la viitorul si unitatea Aliantei Nord-Atlantice, exprimate in urma cu o saptamana de catre presedintele francez Emmanuel Macron, relateaza Xinhua. ''NATO este solida si a implementat cea mai mare…