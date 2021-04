Neurolog Florin Trifan: Telemunca şi şcoala online au dus la creşterea problemelor cervicale la tineri De aproape un an si jumatate, efectele pandemiei repercuteaza in cele mai diverse domenii, prin agravarea unor afectiuni preexistente sau prin crearea conjuncturii pentru alte probleme, precum cele de ordin psihic – depresia, cresterea anxietatii dar si metabolice – cresterea in greutate pe fondul sedentarismului favorizat de izolare. Telemunca si scoala online au condus si ele la cresterea unor probleme de sanatate de ordin oftalmologic sau neurologic. Foarte multi tineri au ajuns la medic acuzand dureri cervicale, cele mai multe originand intr-o postura incorecta in fata ecranelor pentru scoala… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

