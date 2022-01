Stiri pe aceeasi tema

- Cei care cred ca pot scapa usor de infectia cu Covid-19, refuzand vaccinul si alegand sa foloseasca in schimb medicamentele sub forma de pastile, ar trebui sa fie ingrijorati. Potrivit specialistilor, noile ‘tablete-minune’ sunt extrem de toxice si pot genera aceleasi efecte adverse ca si…

- Vaccinurile anti-Covid existente in acest moment pe piața produc un fenomen extrem de periculos, susțin imunologii. Practic, raspunsul corect al organismului, care se face prin imunitatea celulara, este anihilat și inlocuit cu un raspuns imun bazat pe anticorpi, care ține doar șase luni, creand astfel,…

- Anticorpii rezultați dupa vindecarea de Covid-19 ofera mai multa protectie decat vaccinul STUDIU Potrivit unui studiu britanic, anticorpii rezultați dupa vindecarea de Covid-19 ofera protecție pentru o perioada de pana la doi ani. Mai mult, se pare ca acestia ajuta la evitarea formelor severe ale bolii…

- Dupa infectarea cu Covid-19, anticorpii ne protejeaza impotriva reinfectarii pentru o perioada de un an și jumatate pana la doi ani. In plus, ei ajuta la evitarea formelor severe ale bolii timp de cațiva ani. Sunt concluziile unui studiu britanic publicat in revista științifica . Mai puține…

- Prof. dr. Virgil Paunescu susține ca vaccinurile anti-Covid prezente pe piața produc un fenomen periculos. Se pare ca raspunsul corect al organismului, care se face prin imunitatea celulara, este anihilat și inlocuit cu un raspuns imun bazat pe anticorpi, care ține doar șase luni, creand astfel, dependența…

- Potrivit datelor furnizate in aplicatia alerte.ms, in Romania, la momentul actual, exista 1.743 de paturi de ATI destinate pacientilor COVID 19. 1.890 paturi ATI sunt ocupate. Numarul bolnavilor de Covid 19 depaseste capacitatea sectiilor principale. Din pacate, nu mai este disponibil niciun pat liber…

- Vaccinul tip ARN administrat copiilor risca sa perturbe programul genetic al organismului de schimbare a pachetului imunitar, atrage atenția Cristian Socolov, doctor in științe medicale. Acesta arata ca vaccinarea anti-Covid a copiilor poate avea urmari imprevizibile in perioada adulta privitor la dezvoltarea…

- Titrul anticorpilor nu este relevant pentru protecție și nu influențeaza decizia de vaccinare, a transmis, luni, CNCAV, pe pagina de Facebook RO Vaccinare . Mesajul specialiștilor este sa nu se mai dozeze anticorpii, ci sa se apeleze la vaccinarea anti-COVID-19, singura care ofera protecție impotriva…