- Ana Rinder, managerul Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui, este internata la Institutul National de Boli Infectioase „Matei Bals“, din Capitala, in stare grava, dupa ce marti, 11 august, a fost diagnosticata cu COVID-19.

- Politistii din Vaslui au deschis dosar penal in rem in cazul tinerei care a plecat la mare fara sa astepte rezultatul testului Covid. Anchetatorii verifica daca tatal fetei, ambulantier, a luat permisiune de la DSP sa plece cu ambulanta dupa fata, fiind contact direct al acesteia.

- Direcția de Sanatate Publica Constanța a remis, in urma cu puține minute, un comunicat cu privire la situația celor 30 de adolescenți din municipiul Vaslui, ajunși pe litoral deși au participat la o petrecere unde a fost confirmat un caz de COVID-19. Potrivit reprezentanților DSP Constanța, doua din…

- Din informațiile noastre, polițiștii argeșeni s-au autosesizat in cazul tinerei de 21 de ani, diagnosticata cu noul coronavirus și care a refuzat internarea sub semnatura. Va reamintim ca in urma cu o saptamana, un barbat din Argeș și-a pierdut atat fiica cat și soția, ambele infectate cu noul coronavirus.…

- Cauza decesului unei asistente medicale din Botosani, anuntat la sfarsitul saptamanii trecute, nu este COVID-19, asa cum indicau informatiile initiale, precizarile fiind facute de INSP, dupa ce Directia de Sanatate Publica Botosani a descoperit al doilea teste negativ al femeii.”INSP a revenit…

- In urma cu cateva saptamani, s-a infectat. Pentru ca starea sa de sanatate s-a inrautatit, asistenta a fost transferata la Iasi si internata pe sectia Reanimare a Spitalului de Boli Infectioase, unde, in pofida eforturilor medicilor, a decedat. "A fost o internare lunga in Terapie Intensiva, de aproape…