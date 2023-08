Stiri pe aceeasi tema

- “Si, in curand, ne vom lua adio de la brandul Twitter si, treptat, de la toate pasarelele”, a scris Musk pe Twitter intr-un mesaj postat in primele ore ale diminetii de duminica, relateaza Reuters. Intr-o postare facuta la ora 00:06 a.m. (ora Americii, adica 7:06, ora Romaniei), miliardarul a adaugat:…

- “Si, in curand, ne vom lua adio de la brandul Twitter si, treptat, de la toate pasarelele”, a scris Musk pe Twitter intr-un mesaj postat in primele ore ale diminetii de duminica, relateaza Reuters. Intr-o postare facuta la ora 00:06 a.m. (ora Americii, adica 7:06, ora Romaniei), miliardarul a adaugat:…

- Twitter a fost criticat pentru moderarea prea laxa a conținutului, critici urmate de un exod al multor clienți de publicitate, care nu doreau ca reclamele lor sa apara alaturi de conținut nepotrivit scriu BBC și Reuters.Twitter a pierdut aproape jumatate din veniturile obținute din publicitate de cand…

- Courtney McMillian, care a supervizat programele de beneficii pentru angajatii Twitter in calitate de “sefa a recompenselor totale” inainte de a fi concediata in ianuarie, a depus actiunea colectiva propusa la tribunalul federal din San Francisco. McMillian sustine ca, in cadrul unui plan de indemnizatie…

- Mongolia a acordat doua licente SpaceX, compania lui Elon Musk, pentru a opera ca furnizor de servicii de internet prin intermediul satelitilor de pe orbita joasa, a anuntat vineri guvernul acestei tari, potrivit Reuters. Milioane de utilizatori de internet din Mongolia vor avea acces la conexiuni de…

- Autoritatea americana din domeniul concurentei (FTC) a demarat miercuri o actiune in justitie impotriva Amazon.com, acuzand cel mai mare retailer online din lume ca i-a pacalit pe consumatori sa se aboneze la seriviciul platit Amazon Prime si ca, in mod deliberat, a facut dificila renuntarea la acest…

- Autoritatea americana din domeniul concurentei (FTC) a demarat miercuri o actiune in justitie impotriva Amazon.com, acuzand cel mai mare retailer online din lume ca i-a pacalit pe consumatori sa se aboneze la seriviciul platit Amazon Prime si ca, in mod deliberat, a facut dificila renuntarea la acest…

- Zeci de angajați care lucreaza in departamente precum marketing, securitate, managementul programelor, strategia de conținut, confidențialitate și comunicarea corporativa au anunțat pe LinkedIn ca au fost disponibilizați, in cel mai recent val de concedieri derulat de Meta, relateaza Reuters.Aceste…