Neuralink speră să realizeze mai multe implanturi ­cerebrale până la sfârşitul anului Elon Musk si-a exprimat speranta ca start-up-ul sau Neuralink sa monteze implantul sau cerebral imbunatatit mai multor persoane, pana la sfarsitul anului, dupa ce a rezolvat problema care a redus momentan capacitatea primului sau pacient de a controla un cursor de mouse cu ajutorul mintii, a transmis recent AFP, preluata de Agerpres. “Abia acum ne indreptam spre al doilea pacient. Dar speram ca, daca totul merge bine, sa avem mai multi – mai mult de cinci (pacienti) – inca din acest an”, a declarant miliardarul, la o conferinta transmisa live pe reteaua sa sociala X. “Pentru urmatoarea faza de… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

