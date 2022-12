Elon Musk a estimat, miercuri, ca in sase luni start-up-ul sau de neurotehnologie Neuralink va fi capabil sa implanteze primul sau dispozitiv conectat in creierul unui om, pentru a comunica cu computerele direct prin gandire, informeaza AFP. "Evident ca vrem sa fim foarte atenti si sa fim siguri ca va functiona bine, dar am depus toate documentele noastre la FDA (agentia responsabila de sanatatea publica din Statele Unite) si credem ca in termen de sase luni vom putea avea primul nostru implant intr-un om", a indicat seful Tesla, SpaceX si a altor start-up-uri in cadrul unei prezentari a progresului…