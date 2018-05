Stiri pe aceeasi tema

- Trupa „The Humans”, care a reprezentat Romania in acest an la Eurovision, a ratat calificarea. A fost mare valva printre artiștii de la noi, care au criticat prestația formației, pe scene de la Lisabona. Andreea Balan a vorbit despre Eurovision, inainte ca toate aceste lucruri sa se intample. Cantareața…

- Trupa The Humans nu a mers mai departe in finala Eurovision 2018. Mihai Traistariu s-a aratat revoltat și a criticat prestația Romaniei pe scena de la Lisabona, in cea de-a doua semifinala, dar și concursul in sine. Cantarețul crede ca piesa nu a fost cea mai fericita alegere și ca publicul romanesc…

- Albania, Cehia, Lituania, Israel, Estonia, Bulgaria, Austria, Finlanda, Irlanda si Cipru s-au calificat in finala Eurovision 2018, care va avea loc sambata, dupa ce au trecut, marti seara, de prima semifinala, care s-a desfasurat pe scena de la Altice Arena din Lisabona, Portugalia.

- Au inceput repetițiile la EUROVISION 2018, competiția muzicala ce se va desfașura la Lisabona, in perioada 8 – 12 mai. Iata cine sunt favoriții la caștigarea trofeului. Au inceput repetițiile pentru competiția muzicala EUROVISION 2018, care va avea semifinalele pe 8 și 10 mai, iar finala pe 12 mai.…

- La Concursul Eurovision de anul acesta țara favorita este Israel, conform caselor de pariuri. Netta Barzilai se mentine pe prima pozitie între favoriti, urmata de Franta, Norvegia si Australia. Repetitiile petru cele 43 de delegatii au început sâmbata, iar cântaretul…

- Dupa lansarea melodiei in mediul virtual, Netta Barzilai este favorita tuturor la Eurovision 2018. Cantecul a avut cel mai mare impact in ceea ce privește cotele de pariuri. Peste noapte, fanii au reacționat pozitiv la melodia Nettei și s-a clasat de pe locul 19 pe prima poziție, in topul preferințelor.…

- Netta Barzilai, reprezentanta statului Israel, are cele mai mari sanse la castigarea Eurovision 2018. De cand a fost lansata, piesa ‘Toy” a facut furori in mediul virtual. O parte dintre ele fac referire la campania #MeToo, scrie The Times of Israel. Avand accente pop si ritmuri africane, melodia ”Toy”…