- "Romanii au profitat din plin de reducerile aplicate de comercianti in aceasta editie a campaniei Black Friday. Multi dintre ei au ales plata online cu cardul, lucru care se poate observa si in cresterea substantiala a numarului de tranzactii procesate, aproape dublu fata de anul trecut", a declarat…

- Numarul tranzactiilor online cu cardul a crescut cu circa 90% in 15 noiembrie 2019, cand majoritatea comerciantilor au derulat campania Black Friday, iar suma medie cheltuita a fost de aproximativ 300 lei, in scadere cu 10% fata de 2018, potrivit unui procesator de plati electronice. Cea…

- fața de ediția de anul trecut Potrivit NETOPIA Payments, cel mai mare procesator de plați electronice din Romania, in ziua de 15 noiembrie 2019, cand majoritatea comercianților parteneri au derulat campania promoționala Black Friday 2019, numarul tranzacțiilor online cu cardul a crescut cu circa 90%…

- In weekendul reducerilor (15 - 17 noiembrie), romanii au cumparat si platit online de peste 245 de milioane de lei, in crestere cu 24% in comparatie cu 2018. Luand in considerare atat comenzile platite online, cat si cele cu numerar la livrare, romanii au cheltuit peste 1,2 miliarde de lei, conform…

- Romanii au cumparat produse foarte diverse de Black Friday, inclusiv cazane de tuica profesionale, produse de fashion si beauty, bijuterii cu diamante, pachete turistice, haine de blana naturala sau automatizari pentru porti batante, iar cea mai mare comanda, in valoare de aproape 30.000 de lei,…

- Romanii au platut aproape 200 de milioane de lei online de „Black Friday”, mai mult cu 26% fața de anul trecut, potrivit datelor publicate sambata, de catre procesatorul de plati PayU Romania. In 15 noiembrie, s-au cumparat produse cu plata online de 198,02 de milioane de lei, din care peste 22% dintre…

- In cele 24 de ore ale evenimentului Black Friday au fost platiți online peste 198 de milioane de lei, mai mult cu 26% in comparație cu 2018. Peste 22% dintre tranzacții au fost in rate, in timp ce 34% cu un singur click, informeaza un comunicat.Valoarea totala a volumelor tranzacționate online…

- Vanzarile online de mobila s-au majorat, in aceasta toamna, in Romania, cu 30% fata de datele inregistrate in 2018, valoarea medie a unei achizitii fiind de 105 euro, arata rezultatele unei analize...